Stimato medico, domani i funerali

Ci ha lasciato il dottor Giuseppe Botti, molto conosciuto in città per le sue qualità di medico sensibile e umano. Proveniente dall’ospedale S. Chiara di Pisa è stato primario del Centro trasfusionale dal 1976 al 1996, inizialmente solo in quello di Massa, successivamente nei 4 centri dell’Asl di Massa-Carrara. Lascia la moglie, Maria Teresa Santorsa Botti, ex microbiologa dipendente Asl, le figlie Elena e Isabella oltre all’amato nipotino Raffaele. Il funerale si terrà domani alle 15,30 alla Madonna Pellegrina in Cervara. Giuseppe riposerà al cimitero di Turano vicino al nipotino Tommy.