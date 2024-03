‘Stalli rosa’ anche a Montignoso

Arrivano anche a Montignoso gli stalli rosa per le mamme in gravidanza o con bambini piccoli in auto, una misura prevista dalla legge del 2021. Basta avere l’apposito contrassegno, che sarà fornito dal Comune, per sostare in maniera gratuita negli stalli rosa ma anche in quelli a pagamento, nel caso siano già occupati o indisponibili gli altri. Ora anche l’amministrazione comunale di Montignoso intende istituirli perché, sottolinea la giunta, "costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino in età non superiore a due anni, dal momento che questi danno la possibilità di vivere in maternità con meno stress, nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizi-centri urbani, laddove è difficoltoso reperire un posteggio libero".

Ora la palla passa agli uffici tecnici. Le linee di indirizzo sono chiare: individuare parcheggi da dedicare a ‘stallo rosa’ soprattutto nei centri urbani, vicini a strutture e servizi di pubblica necessità, se possibile nei parcheggi già esistenti, con riserva di individuazione di nuove aree. Sarà poi la polizia municipale a emettere le relative ordinanze previste dal Codice della Strada, e all’ufficio sociale la predisposizione della modulistica di richiesta del contrassegno/autorizzazione e successivo rilascio del contrassegno/autorizzazione da esporre sul parabrezza.