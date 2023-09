Stagione da record per ’Artemisia’ a Carrara: mostre collettive, letture e arte

Si è appena concluso per l’associazione Artemisia un periodo di emozioni grazie anche al centro storico di Carrara, alla memoria, ai suoi scorci, ai tramonti che si immergono nel mare, al fascino delle Alpi Apuane. Gli eventi estivi di Artemisia, a cura di Daniela Bertani e Donatella Gabrielli, si sono conclusi giovedì scorso a Palazzo Binelli, dove si è svolta la presentazione del libro “Spezie, piante aromatiche e nutraceutici“ di Ilde Piccioli. Hanno fatto da cornice all’evento gli artisti: Daniela Bertani Pietro Bertonelli, Donatella Gabrielli, Nadia Grassi, Olga Angela Mattioli, Isabella Eugenia Monti, Manlio Pontelli, Daniela Spaggiari. L’associazione ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara per ospitalità e il patrocinio. Inoltre venerdì per il finissage della mostra “Magicamente è…“ in piazza delle Erbe 1, inserita in Con-vivere, era presente la critica d’arte Maria Pina Cirillo. La mostra ha coinvolto 14 artisti ed è stata arricchita da 2 incontri: la presentazione del libro di Michele Lazzerini Franceschi a cura di Chiara Diamanti e la serata dedicata alla poesia con Marco Alberti, Marco Betti, Angela Maria Fruzzetti. Questi gli artisti partecipanti a “Magicamente è…“: Daniela Bertani, Pietro Bertonelli, Mario Cobàs, Lucia Van Dael, Fausta Feola, Donatella Gabrielli, Marco Garuzzo, Nadia Grassi, Olga Angela Mattioli, Francesca Morbidini, Marcello Nesti Mark, Alessandra Pennini, Manlio Pontelli, Daniela Spaggiari.