"Stadio impresentabile. Il Comune intervenga"

Massimiliano Manuel, capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia fa le pulci allo stadio dei Marmi "È vetusto e decadente. Pessimo biglietto da visita per gli ospiti delle squadre avversarie e per le dirette TV in tutta Italia e specialmente non più consono ai requisiti richiesti dalla lega calcio. Tra le formazioni che militano nei tre gironi delle Lega pro, peraltro lo stadio della Carrarese Calcio 1908 , è il più inidoneo e non a norma, con la squadra che potrebbe svolgere gli spareggi che le regalerebbero la serie B. Sarebbe opportuno al più presto un intervento deciso sullo stadio da parte dell’amministrazione comunale. Purtroppo il terreno da gioco è da rifare, i bagni mancano, come il parcheggio ospiti, lo spazio disabili, gli spogliatoi e l’impianto d’illuminazione è da mettere in regola con le nuove norme emanate dalla lega: un disastro. Infine i tifosi e gli ultras della Carrarese sono stufi di aspettare la tanto promessa tribuna della Curva Nord. È concepibile disporre ad oggi di un impianto non solo non migliorato, bensì non più in regola neppure per la serie C? Figuriamoci per la serie B".