Spid, apre uno sportello dedicato

Arriva lo Spid: l’Unione dei Comuni implementa i servizi. C’è un nuovo servizio legato allo Spid, l’identità digitale diventata fondamentale per interagire con gli enti di pubblica amministrazione e i privati aderenti al circuito. E’ possibile consultare il proprio fascicolo previdenziale, iscriversi a concorsi, fare domande per acquisire diritti e procedere a numerose operazioni che, altrimenti, richiederebbero code eo appuntamenti. Da oggi l’Unione di Comuni Montana Lunigiana ha attivato, in collaborazione con la Regione e Lepida S.c.p.A. (gestore di identità accreditati), uno sportello dedicato al rilascio gratuito dello Spid. A occuparsi del servizio è lo sportello Urp, che sarà disponibile a seguire il cittadino in ogni passo necessario all’acquisizione dell’identità digitale. Tutte le info su come accedere eo iscriversi qui: https:unionedicomunimontanalunigiana.itlunione-di-comuni-lunigiana-ti-aiuta-a-ottenere-lo-spid