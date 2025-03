Speciale uovo di Pasqua creato da chef Casotti. Aiuterà il rifugio Cai

Un Uovo di Pasqua da ammirare e degustare, un piccolo capolavoro di pasticceria italiana da fare invidia, che ha però anche un obiettivo davvero speciale: raccogliere fondi per aiutare il Cai di Viareggio nella raccolta fondi destinata a riparare e certificare la teleferica del rifugio Del Freo-Pietrapana, di sua proprietà, alla Foce di Mosceta, a 1180 metri nelle spettacolari Alpi Apuane. L’uovo, di ben 4 chili e tutto decorato a mano, sarà il primo premio di una lotteria speciale ideata dal maesto pasticciere Giuliano Casotti, pastry chef della pasticceria Soldi di Forte dei Marmi e docente di pasticceria in alcune scuole professionali, nato a Massa ed ex studente dell’istituto alberghiero Minuto.

L’iniziativa pasquale prende spunto da quella simile organizzata in precedenza a sostegno del Cai di Massa per la riqualificazione del tetto al rifugio Nello Conti, nella zona dei Campaniletti. "Quando ho saputo che il Cai di Viareggio ha lanciato una raccolta fondi nazionale per contribuire a sostenere le spese relative alla teleferica del rifugio Del Freo ho deciso di dare una mano – racconta Casotti -. Ho contattato il presidente del Cai di Viareggio, Alessandro Cerri, ho parlato con il consigliere referente del progetto e ho organizzato tutto. Si tratta di un uovo di 4 chili, in cui raffiguro il rifugio Del Freo, dipinto a mano, contornato da varie decorazioni in ghiaccia reale in stile italiano, così come i fiori, fatti a mano con lo stesso stile e che ricordano le giunchiglie, essenza particolare molto amata dagli appassionati delle Alpi Apuane.

Alle spalle del rifugio si vede raffigurato anche il Monte Corchia. Sopra all’uovo, in bella vista, non mancano i cartelli di legno con le indicazioni tipici dei sentieri escursionistici, realizzati a mano in cioccolato". Un vero e proprio piccolo capolavoro e, trattandosi di un uovo di Pasqua, non può mancare la sorpresa all’interno: "Un regalo da parte del Cai di Viareggio che di sicuro sarà dedicato agli appassionati della montagna. L’uovo sarà messo in lotteria alla pasticceria Tonlorenzi a Ripa – conclude Casotti – che ha dato la disponibilità a sostenere l’iniziativa. Un locale strategico e punto di ritrovo per gli escursionisti che visitano le Alpi Apuane. Il costo di ciascun biglietto è di 8 euro e l’estrazione sarà il 19 aprile, con il primo numero della ruota di Firenze".