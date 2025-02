Spazio ’Votre’ chiuso: "Serve una regia seria"

Dopo la chiusura dello spazio espositivo ‘Votre’ di piazza Alberica, il presidente Enrico Marselli ha scritto una lettera aperta alla cittadinanza. "Con grande dispiacere dopo diversi anni di stimolanti esposizioni – si legge nella lettera di Marselli –, giungiamo alla chiusura di uno spazio affascinante. Sono state organizzate molteplici mostre con lavori di grande rilevanza. Siamo sempre stati convinti che mostre di prestigio con personalità influenti nel panorama artistico, contribuiscano ad elevare l’attività della nostra città, riportandola al valore che le spetta".

"Ora auspichiamo che l’esperienza maturata con la conoscenza di artisti, galleristi, curatori e collezionisti non sia archiviata – prosegue Marselli –, ma che possa servire a dare un fattivo contributo, insieme ad altri soggetti, in un comune percorso teso a migliorare la qualità del progetto con l’intendo di rivitalizzare le attività economiche e culturali della città. Tra i cittadini si respira un’aria di struggente rassegnazione, e per questo è urgente un cambio di passo, necessario a riportare quel clima propositivo fondamentale per una vera rinascita. C’è bisogno una spinta propulsiva capace di creare una costruttiva rete e sinergia tra i soggetti interessati. Siamo fermamente convinti che un serio lavoro di squadra possa produrre quel risultato da tutti auspicato, e da gestire sotto un’autorevole regia. Solo insieme e con progetti condivisi e costruttivi – conclude il presidente di Votre –, si riuscirà ad invertire la tendenza ed organizzare eventi nei vari periodi dell’anno, così da riportare a Carrara quel pubblico interessato ad eventi di qualità".