Massa 6 luglio 2019 - La Squadra mobile della Questura di Massa Carrara ha sgominato una gang italo-albanese dedita allo spaccio di cocaina ed eroina sulla costa apuana e versiliese. Gli agenti hanno arrestato due 40enni albanesi (residenti a Massa e Montignoso), un 35enne residente a Carrara e un 50enne lombardo ma residente a Massa; altri complici sono stati denunciati a piede libero, fra questi ungiovane incensurato della Garfagnana.

La banda prendeva la droga (cocaina ed eroina) dalla Bassa Lombardia per smerciarla in zona. Sequestrati complessivamente 4 kg di stupefacenti nel blitz effettuato dalla Squadra mobile apuana in due appartamenti di Marina di Massa e nell'auto in dotazione agli arrestati. Nel corso dell'indagine, durata molte settimane, sono stati effettuati appostamenti e pedinamenti, anche in bicicletta.