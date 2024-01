Diciottenne arrestato all’ingresso della discoteca: aveva con sé 23 dosi di cocaina

Carrara, 8 gennaio 2024 – Quando si è messo in fila per entrare in una discoteca di Carrara e ha visto i carabinieri si è innervosito, così tanto che gli sono perfino caduti per terra alcuni involucri colorati con dentro della cocaina. Ne aveva parecchia con sé: ben 23 dosi, evidentemente pronte da spacciare all’interno del locale.

Uno spacciatore giovanissimo: appena 18 anni, un ragazzo della Lunigiana che ha passato così l’ultimo dell’anno a casa, dopo l’arresto operato dai militari. Infatti il giudice del Tribunale di Massa ha disposto per lui la misura dell’obbligo di dimora con il divieto di uscire la notte.

Alla fine ha patteggiato tre mesi di reclusione e 1.350 euro di multa, pena sospesa con la condizionale.