Sostegno e consulenza anche a distanza

Gli operatori del SerD (in via Democrazia 44 a Massa e in via Carriona 241B a Carrara) garantiscono la somministrazione di farmaci e i prelievi urinari per analisi tossicologiche, la somministrazione a domicilio di farmaci per chi non può recarsi al servizio per motivi di salute, visite mediche, consulenze telefoniche di tipo medico, sociale, psichiatrico e psicologico, sSostegno psicologico a distanza via telefono e sostegno alla prevenzione della ricaduta. Poi sostegno e consulenza da parte dell’assistente sociale per situazioni legali o con fragilità sociali, attivazione a distanza del percorso per smettere di fumare da parte del Centro Antifumo.