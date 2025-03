Sos da via Castagnara: "La strada è una groviera e un pericolo per tutti"

"Va sempre peggio per via Castagnara (nella foto), ridotta a groviera". A parlare è Roberto Pierotti, esausto perché da anni sta facendo avanti e indietro dagli uffici comunali senza ottenere risposta. "Soprattutto l’ultimo tratto di via Castagnara è un disastro. La strada è stata asfaltata 20 anni fa e da tempo chiediamo un intervento per risistemare il manto stradale. Con le ultime piogge la situazione si è ulteriormente aggravata e adesso è veramente rischioso percorrere quel tratto. In quel punto vi abitano anche persone disabili e diventa difficile anche per gli assistenti raggiungere le abitazioni. Buche enormi, crateri si aprono nella via e, soprattutto per scooter e bici, rappresenta un serio pericolo. Un pericolo che non risparmia nemmeno i pedoni, specie se anziani. Più volte mi sono recato in Comune e mi sono sentito dire che i fondi c’erano poi non c’erano più, dirottati altrove. Insomma, siamo sempre al punto di partenza. Chiediamo un’asfaltatura o almeno un intervento per coprire le buche". Roberto Pierotti, anche a nome dei residenti, si è rivolto al consigliere comunale del Pd, Daniele Tarantino, che ha messo in programma, a breve, un sopralluogo e un incontro aperto alla presenza dei residenti e delle aziende delle colline del Candia, interessate da questo e altri problemi della zona.