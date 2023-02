"Sos amianto all’ex Colonia Torino Faremo un esposto alla Procura"

"Inspiegabilmente dopo il ritrovamento dell’amianto anziché mettere immediatamente in sicurezza l’intera zona i lavori si sono bloccati, nonostante si conosca bene il rischio e le conseguenze che si corrono nel respirare le micro-fibre altamente cancerogene".

L’associazione Massa Libertà e Diritti ha partecipato all’incontro organizzato dal consigliere Antonio Cofrancesco con i cittadini di Marina di Massa in merito al problema dell’area antistante la Colonia Torino "che dal 7 settembre 2022, data inizio dei lavori, dopo il ritrovamento dell’amianto, si trova ancora oggi senza essere bonificata e in uno stato di degrado e di abbandono", spiegano i coordinatori Mario Cipollini e Mauro Rivieri. "Alla manifestazione erano presenti numerosi balneari che hanno esternato le loro preoccupazioni, visto che ormai la stagione estiva è alle porte e si troveranno senza spiaggia, cosa ancora più grave con la presenza di amianto sul litorale – spiegano – Chiediamo all’assessore ai lavori pubblici Marco Guidi come mai non ha messo immediatamente in atto gli interventi previsti dalla legge per lo smaltimento dell’amianto e quei presidi atti a salvaguardare e proteggere la salute dei cittadini. Fra l’altro questi interventi di bonifica sono finanziati dalla Regione che ha previsto aiuti alle pubbliche amministrazioni per rimozione e smaltimento amianto. La situazione sta recando gravi danni alla cittadinanza e al comparto turistico. Ma Guidi nella campagna elettorale del 2018 addirittura prometteva di cambiare anche “l’arredo urbano“ della città per renderla più vivibile e più sicura. Ma non basta impegnarsi nella realizzazione delle rotondine e dei giardinetti. Perché Guidi non si è occupato e non si sta occupando della bonifica dell’amianto? Non si rende conto della gravità della situazione oppure è una sua scelta politica finalizzata a qualcos’altro? Pertanto con quale coraggio oggi questo assessore pretenderebbe di diventare sindaco di Massa? I massesi non dimenticano chi non ha cura della loro salute. Ci saremmo aspettati dall’assessore Guidi una presenza politica più attenta mirata a risolvere i problemi di Massa coerentemente con le promesse fatte. E’ nostra intenzione presentare un esposto alla Procura della Repubblica affinché verifichi se nel sito ex colonia Torino sono stati messi in atto tutti i presidi necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e appuri se esistono dei responsabili da perseguire".