Sorpreso a rubare al supermercato

La polizia ha arrestato un cittadino rumeno per furto aggravato. E’ successo ieri mattina a Lucca in un supermercato. L’uomo aveva riempito un carrello della spesa di prodotti alimentari per un totale di 767 euro e poi ha approfittato dell’ingresso di un cliente per uscire senza passare dalle casse. Subito bloccato dal direttore, è stato poi arrestato dalla polizia per furto in flagranza di reato. Il rumeno, 53 anni, residente a Massa e con numerosi precedenti, era stato scarcerato a fine giugno ma già a metà dicembre era stato denunciato dalla Questura di Massa per ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e possesso di grimaldelli. Ieri al processo per direttissima a Lucca il giudice non ha convalidato l’arresto: resta la denuncia in stato di libertà con il foglio di via per 3 anni da Lucca.