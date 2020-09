Massa Carrara, 1 settembre 2020 - Si è svolto questa mattina il primo sopralluogo dell'agronomo incaricato dalla procura di Massa Carrara per stabilire le condizioni del pioppo caduto caduto domenica mattina, nell'area di un camping a Marina di Massa, uccidendo due sorelline, Malak e Janna Lassiri, 14 e 3 anni, residenti a Torino, che stavano dormendo con i loro familiari in una tenda sulla quale si è abbattuto l'albero.

L'agronomo si è recato all'interno del campeggio Verde mare, teatro della tragedia, per analizzare le radici del pioppo e la sua chioma, per verificare quanto fosse stabile, se fosse stato malato, secco e se l'ultima potatura sia stata ben eseguita. Nei prossimi giorni, da quanto appreso, si dovrebbe svolgere al campeggio anche il sopralluogo di almeno un altro consulente di parte. Domani mattina invece verrà eseguita all'ospedale San Luca di Lucca l'autopsia sulle due sorelle. Per la morte di Malak e Janna Lassiri la procura ha aperto un fascicolo di indagine con le ipotesi di omicidio colposo e lesioni gravi.

