Sito bloccato dagli hacker. Comune rinvia le scadenze

"Prorogare tutte le scadenze delle prossime settimane a partire dal bando per gli alloggi popolari", chiedeva il sindacato Usb che, assieme a Ugl e Acli, è uno dei Caf autorizzati dal Comune per aiutare i cittadini a presentare la domanda per le case Erp. E la decisione dell’amministrazione ieri è arrivata: sarà prorogato il termine di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria proprio a causa dei "disservizi ai Sistemi on line del Comune causati dall’attacco hacker al server-cloud della nostra società fornitrice". Al momento non è stato ancora stato stabilito un nuovo termine preciso ma l’amministrazione assicura che "non appena saranno superati i problemi tecnici" comunicherà i giorni di proroga effettivamente concessi con una nota ufficiale.

La richiesta del sindacato Usb infatti era arrivata dopo l’attacco informatico ransomware contro il service provider italiano WestPole che ospita i servizi di Pa Digitale utilizzati da centinaia e centinaia di amministrazioni pubbliche del Paese, fra cui il Comune di Massa. Dall’8 dicembre è impossibile portare avanti qualsiasi pratica e gli uffici hanno parecchie difficoltà a svolgere il loro lavoro, come ha dichiarato il vice sindaco Andrea Cella. Non si sa ancora quando il servizio potrà essere ripristinato con certezza.

"Stiamo ricevendo un numero impressionante di persone che vogliono fare la domanda per la casa popolare – sottolineano dal sindacato Usb –, decine e decine di richieste al nostro sportello che siamo stati costretti a rinviare perché non possiamo portare avanti le pratiche. Avevamo fatto presente al Comune le difficoltà e quindi chiesto una proroga del bando altrimenti il rischio era quello di non riuscire a recuperare tutti gli appuntamenti fissati". E il sindacato sottolinea le difficoltà aggravata dal periodo sovraccarico di richieste, come l’Isee, e l’imminenza delle vacanze natalizie.