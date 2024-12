Si accende una luce in piazzetta delle Erbe ’Meeting point’ per una merenda tipica

In piazzetta delle Erbe si è accesa una nuova luce. Si tratta del Meeting point, esercizio commerciale che da qualche giorno offre ai cittadini un’alternativa per pranzi di lavoro, merende o aperitivi. Una via di mezzo tra il bar e una focacceria panineria, che propone anche piadine, piatti freddi, aperitivi con taglieri e altre specialità. Lo ha aperto negli ex locali della Casa della Lana Roberta Paganini, che prima di questa attività ispirata al format dell’Antico Vinaio aveva un negozio di caramelle.

Lo gestirà finché il figlio non si sarà diplomato all’istituto alberghiero e affiancherà la madre nella nuova avventura. Un locale piccolo ma accogliente con un arredamento studiato e all’interno e con un tocco di tradizione: foto dell’antica piazza delle Erbe e del murales dedicato alla partigiana Francesca Rolla. Una nuova luce ma anche un nuovo punto di ristoro alternativo alle proposte del centro storico, dove la domenica pomeriggio i locali aperti prendere un caffè o fare un aperitivo si contano sulla punta delle dita di una mano.

"Per ora abbiamo un menu in fase di aggiornamento perché stiamo cercando di capire cosa potrebbe andare per la maggiore – racconta Roberta –, così anche per gli orari. Per ora facciamo dalle 11,30 alle 14,30, una fascia oraria dedicata a chi fa pranzi di lavoro e agli studenti. E poi dalle 17 alle 20, mentre per quanto riguarda il sabato visto che gli uffici e le scuole sono chiuse chiudo a pranzo e apro dalle 17 alle 22 e la domenica pomeriggio dalle 17 alle 20. Mio figlio frequenta l’alberghiero e la scorsa estate ha fatto uno stage di pasticceria e panetterie e dopo essere stati all’Antico Vinaio abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura, anche se per il momento in attesa che si diplomi ci lavoro solo io".

"Per le nostre specialità usiamo prodotti tipici toscani, come per esempio i salumi di Norcia – prosegue Roberta –. A scommettere su Carrara è stato fondamentale il fatto che i fondi siano di nostra proprietà, pagare un affitto con quello che chiedono a Carrara sarebbe stato impensabile. Adesso stiamo facendo tutti i permessi per poter mettere dei tavoli all’esterno così da avere più posti a sedere. Su ordinazione facciamo anche le salse, lo facciamo per dare al cliente la sicurezza del prodotto. Mi auguro che la città risponda perché in prospettiva ci sarebbe l’idea di ampliare il locale, utilizzando il fondo vicino, anche quello di nostra proprietà".

Alessandra Poggi