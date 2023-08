Show di Sfera Ebbasta a Montignoso: 10mila fan in delirio all'Arena del Cinquale

A Cinquale è la notte di Sfera Ebbasta: dopo la partecipazione al grande evento benefico per la Romagna, il tour estivo dell’artista arriva all’Arena della Versilia per il ’Viper summer festival’, un nuovo appuntamento a cielo aperto del tour prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Artista da bilioni di streaming e visualizzazioni, indiscusso recordman di vendite con 166 dischi di platino e 32 dischi d’oro all’attivo, idolo multigenerazionale con oltre 4,4 milioni di followers, Sfera Ebbasta sta marchiando a fuoco l’estate dei live, forte dell’ultimo incredibile traguardo raggiunto, prima rapstar italiana di sempre ad aver superato i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove è l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia.

Sfera porterà sul palco una scaletta più ricca che mai, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di Famoso (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’Ep Italiano realizzato insieme a Rvssian. A rendere lo show ancora più coinvolgente, i colori ledwall che dominano la scenografia e le trascinanti coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio. Ad attenderlo a Cinquale circa 10mila persone.