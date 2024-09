Sfila la mela: "Oltre 30 torte all’assaggio"

Una domenica pomeriggio molto partecipata, l’ultima scorsa, nella Piazza dei Tre Parchi a Rometta-Soliera, a fianco della nazionale 63 del Cerreto in occasione della prima manifestazione di "Sfila la Mela": evento organizzato dall’Associazione Mamme e Comune di Fivizzano per presentare appunto la mela, uno dei prodotti tipici del territorio fivizzanese. Una manifestazione molto partecipata, a cui hanno preso parte molti bimbi del nostro Comune – afferma Marco Varese, assessore alle Attività Produttive – che hanno realizzato disegni a tema sulla mela. Inoltre vi è stata una gara di cucina per scegliere la migliore torta di mele della giornata. Un’occasione – prosegue l’assessore – in cui si è dato spazio alla preparazione ed assaggio di apertivi analcolici ed alcolici a base di mele e di specialità come le frittelle sempre a base del frutto prelibato". Componente di spicco della Giuria per scegliere i dolci migliori, il noto chef Mario Norris Giannarelli dell’omonimo Albergo Ristorante al Valico del Cerreto. "Ho assaggiato ben 32 torte di mele, ma una in particolare mi ha riportato all’infanzia, al ricordo della ricetta della mia terra", ha raccontato lo chef. "E’ stata una giornata magnifica,che ha coinvolto bimbi, associazioni e produttori – sottolinea l’assessore Varese – ringrazio Fausto Giovannelli presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e Maria Trivelli dell’associazione Mamme di Fivizzano per l’impegno e la disponibilità prestati e ci tengo a sottolineare l’insostituibile e fondamentale aiuto fornito da tutti coloro che,volontariamente, hanno permesso lo svolgimento di un giornata in nome della socialità e dello stare insieme".

Roberto Oligeri