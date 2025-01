Sfida imprenditoriale ‘Dr Dent’ recupera l’ex banca Carige: "Porteremo il sorriso"

Un investimento da oltre un milione di euro per la clinica ‘Dr Dent Carrara Srl’ che apre ad Avenza riqualificando la storica ex sede della banca Carige. Dopo il successo della clinica di Sarzana, i soci Francesco Tognini (direttore sanitario della struttura) e l’imprenditore Giacomo Costi inaugurano la loro seconda clinica in cui lavorano una ventina di persone, tra medici e amministrativi. Un centro che all’alta tecnologia vuole unire l’attenzione per la cura del paziente e un profondo legame con il territorio.

Francesco Tognini si occupa di implantologia e degli interventi più complessi, è il figlio del dottor Franco Tognini, medico di base che ha curato intere generazioni di avenzini proprio nello studio davanti alla nuova clinica. Ed è proprio l’amore che Franco aveva per i suoi pazienti ad aver fatto scegliere ai due figli la professione medica. L’altro figlio è Giuseppe consulente ecografista e di risonanza magnetica, titolare del Centro diagnostico apuano di Turigliano, polo di eccellenza a cui si sono rivolti i campioni dello sport come Gigi Buffon, Federico Chiesa e la campionessa di tennis Jasmine Paolini.

Tognini e Costi hanno anche comprato il palazzo davanti alla clinica, lo stesso dove aveva lo studio il dottor Franco, con l’obiettivo di ridare vita a un edificio storico. Un investimento sentimentale per restituire dignità ai luoghi in cui Francesco ha iniziato a muovere i suoi primi passi come dentista nello studio paterno. La ricetta di ‘Dr Dent’, come anche per il Cda di Giuseppe, è quella di offrire servizi di eccellenza e professionalità a prezzi calmierati. "Quando abbiamo individuato questo edificio abbiamo capito subito che poteva diventare la casa perfetta per la nostra nuova clinica – spiega Giacomo Costi –. Non è solo un immobile di grande valore per le importanti caratteristiche costruttive, ma rappresenta anche una nuova vita per un luogo che era rimasto inutilizzato per troppo tempo. Abbiamo lavorato intensamente per trasformare questi oltre 500 metri quadrati in una struttura moderna funzionale e accogliente, senza perdere di vista l’importanza della sua storia".

"La tecnologia per noi non è un lusso, ma uno strumento essenziale per garantire diagnosi precise e trattamenti rapidi ed efficaci – aggiunge Costi –. La clinica è pensata per accogliere i pazienti nel miglior modo possibile, integrando innovazione e cura del dettaglio". "Tornare qui con questo progetto è per me è motivo di grande orgoglio – spiega Francesco Tognini –. Mio padre è stato medico di base ad Avenza per molti anni, e da lui ho imparato cosa significa prendersi cura delle persone con dedizione e umanità. Dopo l’esperienza di Sarzana ho sentito il desiderio di portare nella mia città lo stesso modello di qualità e di innovazione, offrendo ai miei concittadini un servizio odontoiatrico di alto livello. La clinica è pensata per essere un punto di riferimento per tutta la comunità. Il nostro obiettivo è ridare il sorriso a chi non ha più questa fortuna". "Questo progetto è nato dal nostro desiderio di portare qualcosa di importante nella nostra città – conclude Costi –. La clinica non è solo un luogo di cura, ma un modo per restituire valore al territorio e alle persone che lo abitano".

Alessandra Poggi