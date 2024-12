Servizio civile all’Asl, la carica di 28 giovani

Si è concluso il servizio civile universale dei 28 volontari e volontarie che nel corso del 2024 sono stati assegnati al progetto ’Connessi alla salute 2.0’ presentato dall’Asl Toscana nord ovest, in co-programmazione con la Fondazione Gabriele Monasterio, l’Asl Toscana sud est, l’Asl Toscana centro e l’Azienda ospedaliera universitaria pisana. Un progetto che ha coinvolto anche il Noa di Massa e il Centro polispecialistico ’Sicari’ di Carrara. I giovani sono stati impegnati per educare e formare i cittadini all’utilizzo degli strumenti digitali per accedere ai servizi sanitari e per far conoscere i servizi di telemedicina, due ambiti strettamente connessi agli obiettivi di transazione al digitale perseguiti dal Pnrr.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di formarsi sui temi del servizio civile, nel campo della telemedicina in diabetologia e della transazione al digitale. Alcuni hanno anche svolto il ruolo di formatori per queste specifiche tematiche. Sono stati formati sull’attivazione dei token di firma digitale e il corso ha visto i ragazzi acquisire una certificazione di competenza. I volontari sono stati coinvolti anche nella redazione di elaborati presentati in congressi, anche a carattere nazionale, sul percorso della telemedicina; nella ideazione e realizzazione di brochure informative e dei questionari per guidare il cittadino verso il digitale; nella redazione di modulistica di registrazione e monitoraggio di attività; ideazione di progetti innovativi digitali relativi ad alcuni percorsi aziendali; ideazione e realizzazione di modalità relazionali digitali con il cittadino.

I volontari e le volontarie hanno potuto così acquisire competenze digitali decisive e peculiari soft skills che andranno ad arricchire i rispettivi curriculum.

I 28 giovani sono stati impiegati nelle principali strutture dell’Asl Toscana nord ovest a Livorno, Pontedera, Cecina, alla Cittadella della salute di Campo di Marte, a Lucca, all’ospedale ’Versilia’ e, appunto, al Noa di Massa e Centro polispecialistico ’Sicari’ di Carrara. Ecco i loro nomi: Saverio Aiello, Debora Alessi, Aurora Angella, Andreaa Sophia Angelotti, Arjay Laurenz Aquino, Alisia Benedetti, Martina Bracali, Alice Ceppodomo, Serena Chesi, Alessandro Del Testa, Federico Del Volgo, Ginevra Iaccarino, Maya Iodice, Emma Formai, Giulia Garda, Micholle Giovacchini, Dolores Hyskaj, Daniele Nevetti, Ottavia Norci, Saverio Manenti, Nicole Marrucci, Chiara Mosti, Mama Rokhaya Sarr, Joshua Scalici, Alice Simonetti, Giulia Spagnuolo, Michela Spina e Aurora Toti.