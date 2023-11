"Serve rieducazione. Partendo dalle scuole"

Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana esprime la sua adesione convinta "a questo importante appuntamento attraverso cui ogni anno si richiama con forza l’attenzione di tutti su un fenomeno che coinvolge ancora oggi nel mondo milioni di donne, di tutte le classi, etnie e fasce d’età. Facile in giornate come questa, dedicate al tema della violenza sulle donne, cadere nella scontata retorica. Non bastano le scarpette ed i drappi rossi". Poi " Riteniamo necessaria una rieducazione civile, intellettuale e sentimentale, che deve iniziare dalla famiglia, dalla scuola, dal mondo del lavoro. Un’evoluzione fondata sui valori del rispetto e dell’uguaglianza che consenta di superare i meccanismi della prevaricazione e della cultura ’machista’".