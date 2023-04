La "Septemberfest"... ad agosto. L'anticipo innesca la polemica

Carrara, 5 aprile 2023 - Dopo la ‘Bier Fest’ invernale arriva la ‘Carrara Bier Fest’ estiva, di scena nei 25mila metri quadrati del piazzale di Carrarafiere dal 19 agosto al 2 settembre. Una sferzata di novità per tutti gli amanti della birra e della cucina bavarese, che potranno godersi questo folcloristico e tanto atteso appuntamento senza correre il rischio di ritrovarsi all’improvviso sotto la pioggia, come spesso è accaduto quando cadeva a settembre, e con temperature decisamente più alte di quelle settembrine.

Ad annunciare che la ‘Carrara Bier Fest’ partirà con largo anticipo, un avviso pubblico esplorativo pubblicato da Imm, dove si legge: "La Imm rende noto che intende acquisire le manifestazioni di interesse volte all’instaurazione di una trattativa privata per la conduzione e la gestione della manifestazione gastronomico - folkloristica denominata ‘Carrara Bier Fest’ all’interno del complesso fieristico di propria proprietà".

Una manifestazione di interesse che prevede un contratto per la gestione triennale dell’evento a 110mila euro a stagione, per un totale di 330mila euro complessivi. Una novità che però non piace al mondo da ristorazione di Marina, che teme di vedersi portare via un’importante fetta di clienti, tra cittadini e villeggianti, proprio nel bel mezzo della stagione turistica. Non solo, bar e ristoranti temono che i pochi posti letto di alberghi e B&B di Marina vengano presi d’assalto dai numerosi lavoratori della ‘Carrara Bier Fest’, a discapito dei turisti che non trovando pernottamenti disponibili sceglieranno altre destinazioni. L’aver deciso di anticipare la festa al 19 di agosto è già diventato un caso politico, con Fratelli d’Italia e la Lega che insorgono parlando di danni economici a ristoranti e bar della zona. Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d’Italia per mano del coordinatore Lorenzo Baruzzo scrive, "Ci auguriamo che ciò non corrisponda a verità perché se così fosse ci sarebbe un danno per i commercianti marinelli, che vedrebbero spostarsi in pieno periodo ferragostano i potenziali clienti, proprio in un periodo che è linfa vitale per le loro attività". Di boomerang contro la ristorazione parla il commissario provinciale della lega Nicola Pieruccini: "Se la manifestazione fosse realizzata a metà agosto – scrive – i flussi turistici si sposterebbero dalle zone di via Rinchiosa e Marina centro e questo sarebbe un vero e proprio suicidio perché gli operatori commerciali e in particolare quelli dei locali, sarebbero emarginati".