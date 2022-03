Seminarono il panico con una raffica di furti Una condanna per la banda di ladri seriali

di Alfredo Marchetti Condannato a un anno e due mesi uno dei ladri seriali che un anno fa seminò il panico tra i commercianti della Lunigiana. Con una raffica di furti in pochi giorni era diventato un vero e proprio incubo per chi la mattina alzava la serranda con la paura d’aver ricevuto la sgradita sorpresa d’aver ricevuto la visita dei ladri. Il marocchino 37enne, attualmente in carcere proprio per questi furti, dopo aver scelto il rito abbreviato, ha visto però cadere la spaccata notturna avvenuta il 16 febbraio di un anno fa alla Locanda Magno ad Aulla, perché il suo legale, Daniel Monni del foro di La Spezia, è riuscito a insinuare il dubbio su un dettaglio non da poco: il tatuaggio sul collo ’inchiodato’ dalle telecamere di sicurezza del locale non è sicuro che appartenga al suo assistito, riuscendo quindi ad ’alleggerire’ la pena del suo assistito. Per quanto riguarda invece l’altro imputato di questa serie di furti, ovvero un 37enne italiano originario di Lecce si andrà avanti con il processo. I fatti risalgono allo scorso fine gennaio. Una serie di spaccate che preoccupò non poco i commercianti della Lunigiana, perché avvennero a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Si cominciò con la spaccata notturna avvenuta il 16 febbraio del 2021, ma prima, circa il 27 gennaio, venne rubata una bicicletta Coppi di colore nero e arancione che venne poi ritrovata in possesso del 37enne italiano dalle forze dell’ordine. Successivamente, alcuni giorni dopo, il 16 febbraio, fu la Locanda Magno a ricevere la sgradita visita di ladri (il 37enne marocchino non risulta colpevole), che distrusse la porta d’ingresso per rubare denaro presente nella cassa del locale e merce. A distanza di pochi giorni, la coppia fece visita all’esercizio commerciale Lunigiana cofani: era la notte del 22 febbraio e i due ...