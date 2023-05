Selezione per un impiegato dall’Ordine dei medici

L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri cerca 1 impiegato funzionale assistenti, area amministrativa tramite selezione pubblica, da assumere a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare al concorso è sufficiente avere il diploma di scuola superiore ed è richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese ad un livello di autonomia. Inoltre non bisogna avere condanne penali e la pendenza di procedimenti penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino all’instaurazione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni oltre ad altri requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito comporta la non ammissione alla procedura concorsuale, ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto di assunzione, la decadenza dal diritto. La selezione prevede una prova scritta e una orale. La domanda entro il 15 giugno al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri, a [email protected]