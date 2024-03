Selenia Erye in "I’mPossible, donne come noi… " Lo spettacolo "I’mPossible, donne come noi…" per la rassegna "Marzo delle donne" a Fidenza ha coinvolto artiste da diverse parti d’Italia, trasformando esperienze in arte con determinazione e tenacia. Selenia Erye e il regista Fabrizio Ferrante hanno guidato la rappresentazione, con un unico uomo, Andrea Cesare Coronella, a completare il cast. La tournée è in preparazione, con la speranza di esibirsi anche in terra natia.