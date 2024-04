Lega, tour nel degrado di Avenza. Scene da far west e amianto diffuso

Venerdì l’onorevole Andrea Barabotti della Lega ha incontrato i cittadini di Avenza per parlare di sicurezza, un tema molto sentito dalla popolazione. Dopo l’incontro che si è svolto nei locali della ex Circoscrizione, Barabotti assieme ad alcuni abitanti, al segretario provinciale Nicola Pieruccini e al segretario comunale Andrea Tosi, ha fatto un giro per Avenza per vedere dal vivo quali sono le situazioni di degrado, e incredibile ma vero proprio davanti ai loro occhi è avvenuta una scena da film.

"Durante il giro serale organizzato dalla Lega i cittadini sono stati testimoni di un’impressionante azione di polizia che si è svolta proprio nel cuore di Avenza, in piazza Finelli – scrivono dalla Lega –. Un individuo presumibilmente extracomunitario uscendo da un locale, alla vista delle forze dell’ordine, scappava correndo e abbandonando un’auto che poi si è rivelata rubata. Questo episodio ha sottolineato in maniera inequivocabile l’urgenza di affrontare seriamente le questioni di sicurezza descritte proprio qualche ore prima dai residenti". Mentre l’altra notte in viale XX Settembre ad Avenza è stata rubata la batteria di un’auto. L’incontro era stato organizzato a seguito delle numerose richieste di aiuto della popolazione avenzina, che più volte ha lamentato la paura di girare quando fa buio, e che nelle scorse settimane è stata teatro di una rissa tra extracomunitari. "Un incontro molto partecipato dove i cittadini hanno avuto l’opportunità di esporre le proprie preoccupazioni e discutere delle gravi problematiche che gli avenzini affrontano quotidianamente – scrivono ancora dalla Lega –. Durante l’incontro in una sala gremita, sono emerse situazioni amministrative e legate alla sicurezza molto preoccupanti, gravi segnalazioni da parte dei cittadini e proprio alla luce di queste testimonianze".

Intanto la Lega ha riscontrato problemi sulle strutture del distretto Asl di via Campo d’Appio. Secondo gli esponenti del Carroccio la copertura della ex scuola Da Vinci, dove ha sede appunto il distretto, sarebbe ricoperta di amianto. Non solo, la copertura in amianto sarebbe spaccata, e come noto l’amianto diventa pericoloso quando si sgretola e viene trasportato dal vento. Una questione su cui la Lega si è già messa al lavoro per segnalare il problema e chiedere la rimozione della copertura, una possibile fonte di pericolo per gli utenti e il personale del distretto, ma anche per le persone che abitano nei paraggi della struttura.