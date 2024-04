"Troppi vigili urbani, non servono. No alla politica repressiva"

Il Polo progressista contro gli eccessi della polizia municipale. "La polizia municipale ha personale sufficiente per svolgere i propri compiti, le nuove assunzioni da parte dell’amministrazione comunale devono essere destinate ai settori in sofferenza". In questi mesi il Polo Progressista e di Sinistra ha ricevuto molte segnalazioni di carenza di personale e così in una nota chiede all’amministrazione comunale di cambiare la destinazione dei fondi. "Interi settori non riescono a svolgere i loro compiti perché gli uffici sono a corto di persone da destinare alle molte mansioni da svolgere. Attraverso una pluralità di interrogazioni – si legge nella nota – abbiamo scoperto che l’attività di controllo che è demandata dai regolamenti comunali agli uffici competenti non viene fatta. Non vengono controllati i ripristini stradali, non vengono fatti controlli sul pagamento dell’imposta di soggiorno, non vengono controllate le occupazioni di suolo pubblico a fini pubblicitari e molto altro ancora. Patrimonio, Cultura, Elettorale sono alcuni esempi dei settori in forte difficoltà. Oggi un dipendente comunale su sei è della polizia municipale, un rapporto fuori controllo e squilibrato che disegna un quadro militaresco e repressivo dell’idea della cosa pubblica. Le multe per divieto di sosta, per esempio, sono il frutto avvelenato delle scelte amministrative che hanno cancellato centinaia di parcheggi gratuiti in città. L’amministrazione Persiani crea problemi alla cittadinanza che poi viene colpita attraverso le multe accusando gli automobilisti di essere incivili. La verità è che sono state costruite piste ciclabili senza un’idea complessiva, che il trasporto pubblico locale con lo spostamento del capolinea senza parcheggi scambiatori e corsie riservate non funziona. Adesso attendiamo il “piano per la montagna” ma creare il “cittadino spia” alle Guadine non è una buona idea per abbassare le temperature la prossima estate che si prevede molto calda".