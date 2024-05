"Segafredo Vita apre il primo locale a Massa: design contemporaneo e benessere al centro dell'esperienza"

Apre a Massa il primo locale Segafredo Vita. L’inaugurazione è avvenuta nel cuore del centro commerciale MareMonti con un nuovo franchising nato con l’intento di offrire un’esperienza premium e accessibile, in cui è il benessere del consumatore a essere al primo posto. La nuova caffetteria possiede un design contemporaneo e accogliente, con un’elegante area dehor per assaporare il caffè all’aria aperta. Il design trae ispirazione dal ricco patrimonio culturale italiano, mescolando elementi contemporanei con tocchi tradizionali. Le strutture e i motivi interni, ispirati dai motivi geometrici che si trovano nella moda e nell’architettura italiana, aggiungono un senso di moderna raffinatezza. Attraverso la creazione di spazi accoglienti e luminosi, il nuovo concept di Segafredo invita i visitatori a immergersi in un’oasi di serenità e fare delle abitudini quotidiane delle esperienze più ricche e significative. "Sono molto orgoglioso di questo nuovo progetto – commenta Pascal Heritier, global head of Cafés per Massimo Zanetti Beverage Group – e attraverso il franchising Segafredo Vita, l’azienda conferma la sua forza innovativa, la continua ricerca e l’ascolto delle esigenze che cambiano, la sua passione nel caffè non solo come prodotto ma come ambiente, come luogo di piacere, di scambio, di amore. Siamo pronti a portare Segafredo Vita non solo in Italia ma in giro per il mondo".