Seatec, la nautica va in vetrina. Alla Imm il meglio per la navigazione

Discreta presenza di pubblico tra i gli stand del primo giorno della Seatec Compotec Marine alla Imm. Oggi la seconda e ultima giornata del salone che dedica spazio alla tecnologia, componentistica e design del settore nautico. Il salone di Seatec rientra tra gli eventi nautici di maggior rilievo nell’area mediterranea.

Ieri il taglio del nastro, presente il prefetto Guido Aprea, la vicesindaca Roberta Crudeli e l’amministratore unico di Imm Sandra Bianchi. Alcune decine gli stand della fiera nautica, con allestimenti rigorosamente di colore blu in richiamo al mare, in cui si nota già dai primi banchi una grande diversità nell’offerta dei prodotti: attrezzatura tecnica, motoscafi, componenti, prototipi, area vela, tappezzeria per la nautica e arredi interni per imbarcazioni; poi ancora tubolari, componenti chimici per uso nautico e prodotti di lavorazione per barche. Buono il colpo d’occhio tra gli stand, considerata la particolarità della fiera, con anche alcuni curiosi mescolati tra le aziende e i potenziali compratori.

Un’esposizione che da anni è ormai tra gli eventi tradizionali ospitati nel calendario Imm, a pochi giorni come di consueto dalla chiusura della Tirreno Ct Balnearia. Nel padiglione è presente anche un’area definita ‘B2B’ in cui le aziende espositrici di Seatec e di Component Marine incontrano alcuni ‘buyer’, clienti selezionati dalla stessa Imm, in collaborazione con Ice Agenzia, con cui è possibile collegarsi anche da remoto. Oltre alla parte espositiva, il salone offre anche la possibilità di partecipare ad alcuni workshop ed eventi, ovviamente in tema nautica e prodotti. Il programma di oggi inizia alle 8.30 con un seminario Rina sulle nuove normative applicabili al prodotto yacht. Dalle 10 alle 13 nell’area B2B incontri business tra espositori e delegati Ice. Si prosegue alle 12.30 con ‘La vela oceanica italiana protagonista’ e dalle 10.30 alle 11.30 Nl Comp e Windcity presenteranno il prototipo della pala eolica verticale riciclabile. Questa mattina inoltre spazio per la presentazione di startup e per un evento della Regione Toscana dal titolo ‘Progetti, innovazione e fundraising’. Oggi pomeriggio dalle 14 alle 15 Seatec Startup Pitch e Premiazione. Tra gli eventi collaterali sono previsti anche incontri con protagonisti della vela oceanica, olimpica e di Coppa America, in collaborazione con Saily.it.