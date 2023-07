Sds, bando per l’assunzione di tre assistenti sociali

Un bando per assumere tre assistenti sociali, indetto dalla Società della Salute della Lunigiana, a seguito dell’approvazione del piano occupazionale nell’assemblea dei sindaci del 26 giugno scorso. Un avviso pubblico di mobilità volontaria per titoli e colloquio per tre posti di “assistente sociale” – area dei professionisti della salute e dei funzionari. Le procedure sono state attivate per l’assunzione in mobilità in maniera da poter raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni previste nei documenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevedono la presenza di un assistente sociale ogni 5mila abitanti. La scelta è stata possibile grazie alla cessione delle “capacità assunzionali” dei Comuni di Fivizzano (una unità) e Aulla (due unità). "Siamo soddisfatti – dice il presidente della Società della salute, Riccardo Varese – Garantiremo maggiori prestazioni e un’adeguata presa in carico dei cittadini della Lunigiana nell’ambito del servizio di assistenza sociale. Nei prossimi anni ci impegneremo a proseguire con lo sviluppo del piano occupazionale. Inoltre, grazie alle assunzioni previste nell’avviso di mobilità per assistenti sociali, la Sds potrà ricevere un finanziamento strutturale del Ministero delle politiche sociali che garantirà la copertura dei costi gestionali". Info su www.sdslunigiana.it.