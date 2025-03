Scuola primaria Rodari. Commissione nel cantiere

Tutto pronto per la visita di domani della commissione comunale dedicata all’Urbanistica sui cantieri della scuola Rodari di Avenza per controllare lo stato di avanzamento dei lavori che riguardano la mensa scolastica, progetto che fa parte del Pnrr e che sarà oggetto dei controlli dei consiglieri comunali. L’appuntamento è per le 12,30 e darà modo all’amministrazione comunale di toccare con mano cosa è stato fatto dalla ditta e di aggiornare il cronoprogramma, visti i tempi da rispettare per continuare ad avere i fondi necessari.