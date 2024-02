’Scorci nascosti’ premia gli scatti sulle fontane

Valorizzare le fontane e l’acqua pubblica. E’ stato presentato nelle sale di Confimpresa il secondo concorso fotografico ’Scorci nascosti’ promosso dall’associazione culturale Insieme, col patrocinio della Provincia. Questa edizione è dedicata alle fontane della provincia di Massa Carrara, focalizzandosi sull’acqua, un bene comune da tutelare e valorizzare. "Sono contento di portare avanti questo progetto – ha detto Daniele Tarantino di Insieme – e credo nell’importanza di fare rete tra le varie realtà e associazioni del territorio". Laura Lucchini cura la parte organizzativa. "Per partecipare al concorso viene richiesto un contributo di 10 euro che verranno devoluti a iniziative di volta in volta comunicate dall’associazione e questo implica l’accettazione delle norme contenute nel regolamento che si può trovare sulle pagine Facebook dell’associazione Insieme". Il concorso fotografico è stato indetto per valorizzare e far conoscere scorci conosciuti o meno conosciuti dei nostri paesi, luoghi che magari non conosciamo e sono a pochi passi da noi. In particolare, riflettori puntati sulle fontane protagoniste di scatti artistici attraverso cui parlare di un luogo, un panorama insolito o soltanto un angolo visto con gli occhi di una persona appassionata di fotografia. La partecipazione è aperta a tutti. Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 fotografie in digitale. Il materiale, con la scheda di adesione, va inviato a [email protected] e [email protected] Le iscrizioni sono aperte e i termini di consegna scadono il 15 maggio. La rosa finale sarà di 12 fotografie che si contenderanno i primi 3 premi in denaro; premi anche alle restanti 9 foto.