Scocca l’ora di Tirreno Ct. Di scena a CarraraFiere il meglio dell’ospitalità e della ristorazione

Si apre il sipario, questa mattina alle 11.30, sulla fiera Tirreno Ct, giunta alla 44ª edizione, e su Balnearia (25ª edizione), due manifestazioni in programma fino al 6 marzo a Carrarafiere, punto di riferimento per la ristorazione e l’ospitalità a tutto tondo. A inaugurare le due fiere saranno Leonardo Marras, assessore alle attività produttive e al turismo della Regione, gli onorevoli Andrea Barabotti e Elisa Montemagni, il sindaco di Massa Francesco Persiani e Lara Benfatto, assessora al turismo del Comune di Carrara. Oltre ovviamente a Paolo Caldana, presidente di ’Tirreno Trade’, la società che organizza i due eventi. La Federazione Italiana barman (Fib) aprirà le danze offrendo, dalle 11, l’aperitivo di benvenuto gestito dai ragazzi di ’Special…Mente Barman’. Poi si entra subito nel vivo con una serie di gare e campionati: Pentathlon della cucina, Triathlon del microonde, Concorso Miglior Colomba d’Italia 2024 (tra classica e innovativa). In contemporanea saranno esposte le creazioni del 3° Campionato Italiano di Panificazione. Avrà luogo anche il Campionato Artisti Decoratori che si cimenteranno nella realizzazione di una torta per l’Esposizione pubblica con tema ’Il mondo incantato delle fiabe’. La giornata si concluderà con la premiazione del Campionato Italiano Panificatori. In programma anche dimostrazioni e show cooking su pizza classica al piatto e pizza romana al matterello, a cura di Ristorazione italiana, produzione di elaborati, torte, semifreddi e gelati da parte degli associati dell’Oscar del gelato-Federazione italiana gelatieri, e di pizza da parte di Pizzarte. La Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori farà una degustazione di vini della Versilia in abbinamento con i prodotti tipici del territorio. Quindi a fine serata proclamazione del vincitore Sparkling Tour Toscana 2024 da parte di Fib.

Tra i protagonisti della fiera c’è sicuramente il vino. Nell’evento che da quasi 50 anni offre il meglio dell’accoglienza, il vino gioca un ruolo sempre più determinante. Partito in sordina, ha raggiunto quest’anno un vero e proprio boom con oltre 60 cantine presenti a Carrafiere. Ci saranno aziende agricole e distributori a rappresentare il panorama enologico di tutta Italia. E ci saranno le associazioni di sommelier che ogni giorno proporranno degustazioni e assaggi per conoscere vere e proprie chicche dell’enologia italica. Accanto al vino, trovano spazio poi le grappe, le birre anche artigianali, il caffè (dalle macchine da bar al chicco, al prodotto finale) e l’olio con realtà importanti come Oleificio Zucchi e tutto il meglio per del settore della ristorazione. Un ruolo importante, e un’attrazione autentica, sarà il 5 e 6 marzo la sfida tra i pasticcieri per il Campionato Nazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria che eleggerà il Miglior Pasticciere d’Italia 2024 e formerà la Nazionale, ovvero la squadra che rappresenterà l’Italia al prossimo Mondiale previsto nel 2025.

I numeri della fiera sono importanti. In questa edizione ci sarà la presenza dei principali ’player’ del settore. CarraraFiere è la vetrina di oltre 450 espositori in rappresentanza di più di 900 marchi commerciali. A loro si aggiungono, come ogni anno, le migliaia di operatori tra ristoratori, titolari di bar e strutture ricettive di vario genere che ’invadono’ i padiglioni. La manifestazione ha il suo vero cuore nell’incontro qualificato fra domanda e offerta, un importante scambio business-to-business tra gli operatori del Centro e Nord Italia. Grazie anche a questo, Tirreno Ct in questi anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento con una continua crescita di consensi, sia in termini di offerta commerciale, sia in termini di pubblico con 62mila presenze di media nelle ultime edizioni.