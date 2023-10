Sapori apuani. Viaggio nel gusto dell’eccellenza

“La terra apuana e i suoi sapori“ è l’evento enogastronomico che si è svolto nei giorni scorsi all’hotel Excelsior di Marina di Massa con la collaborazione di “Emozioni delle nostre terre“ e l’adesione dei migliori produttori apuani.

Tre sono le fasi in cui si è articolato: il percorso gustativo nel giardino dove 10 produttori hanno proposte le degustazioni delle loro specialità con vendita diretta, l’aperitivo con i prodotti tipici nel salone dell’american bar e la cena a tema creata dallo chef Franco Manfredi del ristorante Il Sestante. Tra i piatti del menù emergono il sushi apuano con la base di riso di chef Megumi e i salumi nostrali, i testaroli con funghi porcini e calamari e il trionfo dei prodotti locali in un piatto originale che ha unito tradizione e creatività. Particolarmente apprezzato il dolce della pastry chef Margherita Giovannelli: Crumble alle quenelle di yogurt e agrumi massesi, miele di apicoltori locali servito con lo shot di China antico elisir. Questi i produttori: Podere Scurtarola di G. Lorieri; Montepepe Azienda Vinicola; Azienda agricola Il Gioiello Fivizzano: azienda agricola Il Mulino; Martina Bigi apicoltrice; Farmacia Dott. Celementi; Azienda agricola Malatesta Sergio; Azienda agricola Testarolando; Azienda agricola Bongi; Azienda agricola Il Fornello. Per l’occasione Fonteviva ha proposto la linea Premium per gli eventi. "La nostra cultura enogastronomica ha radici profonde - dice Simona Bertocchi, responsabile marketing e event planner dell’hotel Excelsior e ristorante Il Sestante - e racconta la storia di una terra eccezionale. Insieme a “Emozioni delle nostre terre“, abbiamo proposto le specialità di tante eccellenze del territorio apuano in un percorso dalla degustazione alla cena in una location affacciata sulla costa. Siamo felici di tanta affluenza, desideriamo che il nostro hotel sia visto anche come luogo d’incontro per Massa". E aggiunge: "Nella filosofia dello chef, Franco Manfredi c’è grande considerazione per i prodotti della nostra terra proposti sempre con un tocco di creatività e chi frequenta il nostro ristorante ha sempre apprezzato la sua scelta". L’evento è ben accolto anche da Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica.

A.M.Fru.