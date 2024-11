Sant’Andrea Due giorni di festa in centro

Oggi e domani in centro a Carrara ci sarà la tradizionale fiera di Sant’Andrea. Circa un centinaio di bancarelle e tante iniziative per animare questa due giorni di fiera attesa da grandi e piccoli. E come sempre in occasione di Sant’Andrea si accenderanno le luminarie con l’inaugurazione alle 17,30 dell’albero ‘Regolo’ di Vincenzo Marsiglia. Come già lo scorso anno per l’albero cosmico sui social e in città sono già iniziate le polemiche per la collocazione in piazza Duomo dove per molti sarebbe stato più consono un semplice abete.

Poco prima dell’accensione delle luminarie, alle 16,30 spazio agli allievi della scuola musicale cittadina che faranno un concerto sul palco della Musica di piazza Gramsci. Oltre ai banchi di giocattoli, dolciumi, gastronomia, abbigliamento e altre proposte merceologiche in piazza Gramsci ci saranno anche i prodotti della Coldiretti, che curerà anche la fattoria didattica, mentre in piazza delle Erbe dalle 9 alle 13 di oggi si svolgerà una edizione speciale del mercato biologico e tipico, organizzato dal Comune di Carrara in collaborazione con le aziende agricole, il Gas (Gruppo di acquisto solidale) e Crisoperla.

All’interno del mercato alle 10,30 in programma un dialogo aperto con i produttori sul tema della ‘stagionalità, e alle 11,15 lo spettacolo itinerante ‘Capre volanti anticonformiste’. Nel pomeriggio in piazza Alberica alle 18 tutti col fiato sospeso con lo spettacolo acrobatico ‘La calata degli elfi, con performer che si caleranno con le funi dal tetto del palazzo più alto della piazza a cui piedi è stata installata la stazione di posta per inviare le letterine a bambine e i bambini troveranno le postazioni dove spedire le letterine per Babbo Natale.

Domenica alle 16,30 al palco della Musica spazio alla musica con l’esibizione dei ‘The Old Tower Choir’, mentre alle 16,30 al Mudac in via Canal del Rio è in programma ‘Xmas for kids, laboratori ludico- didattici che proseguiranno fino a giovedì 2 febbraio.

Durante il laboratorio di domani i bambini partendo da sagome di palline di Natale create con il cartone, attraverso la tecnica del collage polimaterico potranno decorarle con materiali riciclabili, come carta, stoffa, lana, plastica, creando decorazioni originali e diverse una dall’altra. Per prenotazioni scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 0585 77.96.81. Per quanto riguarda gli eventi collaterali per entrambi i due giorni di Fiera in via del Plebiscito ci sarà ‘Arti in bianco’, il mercatino creativo e di animazione della Pro Loco Carrara.