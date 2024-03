San Marco Avenza delusa: pareggio bruciante contro il Luco

SAN MARCO AVENZA

2

LUCO

2

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi, Della Pina, Orlandi, Zuccarelli, Aliboni, Conti, Pasciuti, Verona, Doretti, Dell Amico. A disp. Tognoni, Pasquini, Cucurnia, Granai, Mbaye, Smecca, Donati, Bellè, Guidi. All. Alessi

LUCO: Rizzo, Gianassi, Kuka, Arias, Cirillo, Buzzigoli, Del Re, Parri, Marucelli, Trotta, Alivernini. A disp. Genovese, Satta, Maritato, De Sanctis, Mascherini, Parrini, Capetta, Urzetta. All. Bellini.

Arbitro: D’Orsi di Pisa.

Marcatori: 35’ Doretti (S), 55’ Pasciuti (S), 78’ Marucelli (L), 89’ De Sanctis (L).

AVENZA – Pareggio che brucia per la San Marco che si è fatta rimontare due gol di vantaggio nell’ultimo quarto d’ora di gara. I padroni di casa hanno fallito al 33’ un calcio di rigore con Verona che ha centrato il palo ma si sono portati in vantaggio due minuti dopo con Doretti che ha trovato l’angolino dopo essersi liberato in area. Al 40’ si è infortunato seriamente Del Re in uno scontro col portiere Baldini fratturandosi un braccio ed è stato trasportato in ospedale. Il gioco è rimasto fermo un quarto d’ora per consentire che il calciatore ricevesse l’adeguato soccorso e fosse trasportato in ospedale.

Nella ripresa, al 55’, i locali hanno raddoppiato con una precisa punizione di Pasciuti. A questo punto la San Marco è un po’ calata ed il Luco ha accorciato le distanze con Marucelli in mischia al 78’. Nel concitato finale De Sanctis ha pareggiato in un’azione fortemente contestata dagli avenzini per una posizione di fuorigioco non rilevata dal guardalinee.