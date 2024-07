Ruote ruggenti, tre giorni di festa. Weekend con le Harley Davidson

Estate... ruggente da oggi a domenica con la ’tre giorni’ dedicata alle Harley Davidson, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Carrara alla sua terza edizione, organizzata da Confcommercio e Apuania Bikers, in collaborazione con Enegan. L’appuntamento, come di consueto, è nel centro di Marina di Carrara. Le prime due edizioni hanno visto la Caravella gremita di persone appassionate, musica, drink e cibo per coloro che amano le due ruote. Quest’anno lo spettacolo si svolgerà nel parcheggio dell’Autorità Portuale nel cuore della “movida”.

Protagoniste in primis le mitiche Harley e tutto il mondo dei bikers, ma la manifestazione ha lo scopo di valorizzare il territorio al massimo, facendo lavorare persone del posto, e creando anche tour che vedranno protagoniste le bellezze locali. Ogni giorno quindi, dalle 17:30 in poi, ci saranno musica, stand gastronomici, il Vidaloca ovvero il bus inglese a due piani che gira l’Europa facendo eventi bikers tra i più importanti. I gruppi musicali saranno: oggi i Dominoes, band che suona i brani dei Pink Floyd; domani toccherà alle Sister of Rock, conosciutissime sorelle arrivate in finale anche a X Factor, e il gruppo rock The Order of Phenix. Domenica infine spazio a una band che non può mancare, gli Apuania Rocket.

"Tre giorni stupendi – spiega Giacomo Timbro, referente Confcommercio sul territorio di Carrara – all’insegna del divertimento, della buona musica e del food&drink. Sarà presente un mercatino dedicato agli espositori del mondo delle Harley Davidson. Un sentito ringraziamento sin da ora a tutti coloro che, a vario titolo, ci aiuteranno nella realizzazione della manifestazione, ormai punto fermo nell’estate di Marina di Carrara".

E oggi a Marina di Carrara ci sarà anche il ‘Galà sotto le stelle’, spettacolo di canto, musica e ballo in collaborazione con Aics e Afaph Massa-Carrara. Un appuntamento inserito nel ricco cartellone di eventi in programma in piazza Menconi, tutti gratuiti, organizzati dal Comune di Carrara, in collaborazione con Pro loco di Marina di Carrara, Radio Nostalgia, Fondazione Toscana Spettacolo, MusicAtelier e Musicantiere Toscana.