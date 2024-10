Rsa Regina Elena, Mirabella scrive all’Anas

Gestione della mensa della Rsa Regina Elena, il consigliere comunale Filippo Mirabella segnala all’Anac alcune delibere, non contento delle risposte dell’assessore Carlo Orlandi. "Non era stata pubblicata la proroga tecnica a favore alla società SatisFood di Gabriele Del Punta Gabriele ma di fatto gestita da Andrea Borghini. Nonostante l’affidamento diretto fosse scaduto la SatisFood continuava ad erogare il servizio mensa senza averne titolo. L’assessore ha asserito che la proroga c‘era: la numero 28 del 2024, ma essa fa riferito alla Cooperativa Compass. La determina successiva, risulta difforme: anche se su piattaforma Start della Regione affidava direttamente per la seconda volta consecutiva la gestione della mensa alla SatisFood, violando il Codice Appalti, violando anche il principio di rotazione degli affidamenti. Si è tenuto conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale 120 /2020, ma ciò risulta inammissibile in quanto la data dell’atto non ricade nell’intervallo temporale (scaduto il 30 giugno) della moratoria prevista dai decreti approvati nel periodo pandemico. Violato anche il divieto di frazionamento: la soglia per poter affidare servizi pubblici senza procedure competitive è fissata 140mila euro, ma avendo concesso in via diretta alla SatisFood due affidamenti è 247.400".

"Inviamo – prosegue – una dettagliata segnalazione ad Anac per poi valutare più attentamente se inoltrare una segnalazione anche alla Procura. Emerge chiaramente una pubblicazione tardiva della determina 29 redatta in Pdf e pubblicata sul sito delle Rsa in data 10 ottobre con data retroattiva all’8 agosto. Per cui, nonostante il predetto maldestro tentativo di “coprire” le reiterate violazioni di legge, consente di rilevare in larga misura deficienze del presidente Fabrizio Pucci, dei membri del Cda De Filippi e Menichetti e del direttore Antonio Sconosciuto".