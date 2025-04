Rotary Toscana al fianco delle donne. Donati 10 lettini elettrici ginecologici

Dieci lettini elettrici ginecologici per donne con difficoltà motorie, due anche a Massa Carrara. È il risultato della donazione fatta dal Rotary Toscana all’Azienda Usl Toscana nord ovest, per un valore complessivo di oltre 15mila euro. La donazione è frutto del progetto ‘Libellula’ del Rotary Toscana, lanciato per garantire il diritto alla salute di tutte le donne attraverso la diffusione di lettini ginecologici elettrici, regolabili quindi in altezza ed in inclinazione, adeguati alle necessità delle pazienti con limitazioni motorie, per dare modo a tutti di poter avere accesso alle cure, senza limitazione, anche dettata dai problemi di deambulazione.

"L’intento alla base del progetto è quello di facilitare l’accesso alle cure – spiega Rosa Maranto, direttrice delle attività consultoriali della Usl Toscana nord ovest –. Tutte le donne che per vari motivi hanno difficoltà a salire su un lettino in completa autonomia possono trovarsi in imbarazzo e non a proprio agio, e quindi rinunciare o rimandare una visita ginecologica con un impatto negativo sulla propria salute. Per questo ringraziamo il Rotary Toscana di aver portato avanti questo progetto, che ci ha permesso di collocare in dieci strutture diverse queste nuove apparecchiature".

"Abbiamo privilegiato – prosegue – le sedi decentrate per migliorare uniformemente il livello di accessibilità in diversi contesti e favorire così una sanità di prossimità, evitando di far spostare le persone con questo tipo di difficoltà nei consultori principali". I lettini sono stati distribuiti negli ambiti di Lucca (Castelnuovo Garfagnana), Livorno (ospedale di Livorno, consultori di Collesalvetti e Donoratico), Massa (ospedale Apuane, ambulatorio ginecologia di Carrara, consultori di Carrara e Pontremoli) e Pisa (Bientina e Cascina). Alla cerimonia di consegna è intervenuto Gian Luca Rossi, in rappresentanza di Fernando Damiani, Governatore del Rotary Toscana nel biennio 2023-2024.

"La consegna fa parte di un percorso che parte da lontano quando come Rotary Toscana abbiamo individuato il tema dell’accesso paritario delle donne alle cure – dice Gian Luca Rossi –, e abbiamo così cominciato un’estesa attività di raccolta fondi. Questa ci ha portato all’acquisto di 26 lettini elettrici, dieci dei quali sono stati consegnati all’Azienda Usl Toscana nord ovest, mentre gli altri sono stati distribuiti su tutto il resto del territorio regionale. La nostra associazione conferma con questa donazione la propria sensibilità alle tematiche del sociale e la predisposizione a individuare, grazie anche alla collaborazione delle realtà istituzionali come le Aziende sanitarie, le problematiche sulle quali poter intervenire e portare soluzioni concrete".