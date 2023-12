Riuniti per gli auguri alla cara maestra Rosella

La maestra Rosella Sozzi oggi compie 90 anni e i suoi ex allievi delle elementari di Codena, per farle una sorpresa, le hanno voluto regalare questo articolo sul nostro giornale. La maestra Rosella ha festeggiato il compleanno con gli ex studenti nel corso di una cena da Ometto a Bedizzano, ma loro, gli ex bambini del quinquennio 1970-1975, a fare un’ulteriore sorpresa alla loro amata insegnante non ci hanno pensato due volte. E così le hanno scritto una lettera per ringraziarla: "Cara maestra Rosella abbiamo voluto festeggiare il tuo compleanno tutti assieme per ringraziarti di tutto il tempo che ci hai dedicato – si legge nella lettera –. Quando tanti anni fa, siamo entrati nella scuola di Codena, con le nostre cartelle, i grembiulini nuovi, attaccati alle mani delle nostre mamme, tu ci hai accolto con il tuo sorriso rassicurante e la tua innata gentilezza. Con dolcezza ma anche con mano ferma ci hai insegnato a leggere, a scrivere e a farci amare le materie scientifiche. Nella tua classe nessuno doveva rimanere indietro, e oggi se siamo diventati le donne e uomini di questa società una parte del merito è anche tuo, che hai gettato le basi salde e buone. Potremmo scrivere ancora tanto, ma pensiamo che non potremmo esprimere mai pienamente la nostra stima e riconoscenza nei confronti della maestra Rosella, la maestra di due generazioni di codenesi. Auguri di cuore alla nostra ‘maè’: i tuoi ex alunni della scuola elementare di Codena".

Alessandra Poggi