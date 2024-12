Risorse per il castello Malaspina e per sostenere l’Ospedale del Cuore

"Nelle pieghe della legge di bilancio ho ottenuto risorse fondamentali per il nostro territorio e per progetti che vanno oltre i confini locali, a beneficio di tutte le nostre comunità", comunica con soddisfazione il deputato della Lega Andrea Barabotti. E le risorse per il territorio sono, in particolare, 220mila euro per il 2025 destinati ai lavori di manutenzione e riqualificazione del Castello Malaspina. "Si tratta di un intervento strategico, non solo per preservare un simbolo storico e culturale della nostra città, ma anche per promuovere il patrimonio italiano su una scala più ampia – sottolinea il parlamentare –. Il Castello Malaspina rappresenta infatti un valore culturale che supera gli stretti confini comunali, diventando un punto di riferimento storico e turistico per tutta la Toscana. Per il biennio 2026-2027, abbiamo inoltre assicurato 440mila euro per interventi di manutenzione e taglio del verde pubblico, un’operazione che avrà un impatto diretto e tangibile sulla qualità della vita dei cittadini di Massa, migliorando il decoro urbano e gli spazi verdi della città".

Un risultato che sottolinea con particolare orgoglio è quello destinato alla Fondazione Monasterio e all’Ospedale del Cuore: "Abbiamo garantito – spiega – un contributo complessivo di 90mila euro, distribuiti in 30mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Questo centro di eccellenza italiano, con una proiezione internazionale, è un simbolo di competenza e innovazione nella cardiochirurgia pediatrica. I fondi stanziati permetteranno l’acquisto di macchinari e dispositivi utili per continuare a offrire cure di altissimo livello a bambini da ogni parte del mondo. Continueremo a lavorare per ottenere risultati concreti, al servizio dei cittadini apuani e dell’Italia intera".

"Lo stanziamento – spiega Marco Torre, direttore generale di Monasterio, che ringrazia per la “sensibilità” l’onorevole Barabotti – è un segnale importante di attenzione nei confronti del nostro ospedale e un riconoscimento del suo potenziale di cura, ricerca e innovazione. Le risorse saranno destinate, infatti, all’implementazione del patrimonio tecnologico dell’Ospedale del Cuore, con particolare attenzione alla cardiochirurgia pediatrica".