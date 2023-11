"Rischio idraulico, stop a nuove opere di cementificazione" Il Comitato No Variante Aurelia sottolinea la pericolosità idraulica del territorio e la non opportunità di nuove opere di cementificazione. Il progetto Variante Aurelia costerebbe 45 milioni di euro e non risolverebbe i problemi di mobilità urbana. Si auspica che le parole del presidente Giani siano seguite da fatti.