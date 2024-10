Riprendono i corsi di tango con la Maquina tanguera

La Maquina Tanguera riparte con i corsi di tango argentino, sotto la direzione di Chiara Capovani, che da quasi trent’anni si dedica alla disciplina. L’associazione sportiva organizza corsi per tutti i livelli di ballo in tre differenti sedi: a La Spezia, Marina e Forte dei Marmi - Querceta.

I corsi saranno divisi in principianti, intermedio, che saranno proposti a ballerini che già conoscono il tango e ballano da almeno un’anno. Si inizierà ad approfondire la qualità del ballo sulla musica, studiando strutture più articolate su basi ritmiche più evolute. I corsi di livello avanzato saranno indicati a ballerini, con più esperienza di pista ed affronteranno un percorso di ballo applicato più profondo e complesso, inserendolo nelle frasi musicali e nella melodia alla ricerca dell’espressione più intima del proprio tango. Saranno inoltre svolti dei corsi di livello ibrido (Principianti 2 e Intermedio Avanzato) che aiuteranno il passaggio ai livelli superiori, dove si rivedranno i fondamenti e si inizieranno ad affrontare elementi più complessi. Ogni mercoledì si svolgerà la pratica guidata, dove tutti gli allievi potranno mettere in pratica le cose studiate nel corso delle lezioni.

Questo il calendario delle lezioni di prova gratuite: stasera alle 21 alla Spezia (Via Gianturco), domani alle 21 Amusia DAnza Marina, Giovedì alle 21 a Forte dei Marmi - Querceta (Wellness Studio Claudia, Via delle Ciocce n.1363). Gli insegnanti, come previsto, sono in possesso del Diploma Tecnico rilasciato da Acsi-Tango e riconosciuto dal Coni. Per informazioni: [email protected], Chiara: 347.6565311.