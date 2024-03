Riflettori su King. Un seminario

Stephen King (nella foto) protagonista del seminario in tre puntate organizzato Dickens Fellowship. Si parte oggi alle 17,30 in piazza Alberica. Ne parlerà Andrea Menconi, docente e psicanalista, che da vent’anni si occupa del rapporto tra filosofia e teologia. "Dopo il grande successo del seminario su Ezra Pound, sono molto contenta di accogliere nuovamente Andrea Menconi con il seminario su Stephen King", dice Marzia Dati, la presidente della Dickens Fellowship che introdurrà l’incontro. Tre incontri in cui Menconi farà luce su alcuni aspetti della narrativa di uno tra i più grandi scrittori contemporanei. Oltre la lettura semplicistica che ne fa il re dell’horror si cercherà di cogliere il suo posto tra i grandi della letteratura, soprattutto in relazione alla capacità di conciliare l’alto livello della sua opera con l’enorme successo a livello popolare. I prossimi due appuntamenti sono il prossimo sabato con ‘Fare i conti con la propria infanzia. Il romanzo familiare in Stephen King’, e sabato 6 aprile con ‘La metafisica di Stephen King. Bene, male e soprannaturale’. Scrittore di romanzi e racconti horror, Stephen King, inizia la sua prolifica carriera 1974 con il romanzo ‘Carrie’, per poi affermarsi con ‘The Shining’ nel 1977 e continuare con una grande produzione di scritti, che hanno fatto di King uno degli autori più popolari del suo tempo.