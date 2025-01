La città invasa dai rifiuti. Strade sporche in centro. Discariche a Moneta

Carrara, 2 gennaio 2025 – Gli abitanti di via Moneta si dicono esasperati con Comune e Nausicaa per il mancato ritiro dell’immondizia. E non solo, in centro città si lamenta sporcizia diffusa, cassonetti strabordanti e deiezioni canine nelle vie principali dello shopping natalizio che h anno ’soggiornato’ per l’intero periodo natalizio senza mai essere rimosse. Sicuramente si tratta di inciviltà di residenti che impuniti portano a giro il proprio cane senza raccogliere i resti, ma d’altro canto Nausicaa non sembra curarsi di intervenire e rimuovere. Per quanto riguarda Moneta a lamentare che l’isola ecologica è diventata una discarica sono i residenti del civico 5, che fanno presente che il ritiro delle varie frazioni non è stato fatto da prima di Natale, e adesso l’isola è invasa da ogni sorta di rifiuto: carta, pacchi, bottiglie di vetro, sacchi dell’indifferenziata e tutto quello che hanno conferito i residenti in questi giorni di festa.

Non è la prima volta che gli abitanti di via Moneta protestano per questa isola ecologica, e più volte hanno chiesto al Comune e all’assessore al ramo Carlo Orlandi che venga spostata, così da non avere una discarica sotto le finestre delle proprie abitazioni. Un invito che tornano a fare anche attraverso le pagine del nostro giornale, ma che finora è rimasto inascoltato. Situazioni analoghe si sono verificate anche in numerosi altri condomini del territorio, in particolare sotto le feste con un aumento consequenziale dei rifiuti, come sempre accade quando ci sono pranzi, feste e cenoni.

I residenti di via Moneta hanno spiegato alla Nazione che hanno cercato di tenere in casa i rifiuti il più possibile, ma dopo qualche giorno erano diventati ingombranti e hanno dovuto sbarazzarsene anche se gli addetti di Nausicaa non erano passati a svuotare i bidoncini della differenziata, in particolare quelli della carta. La situazione non è certo migliorata con l’arrivo del Capodanno, quando le condizioni igienico sanitarie diventano fuori controllo. Non è la prima volta che questi stessi residenti lamentano la presenza di ratti che si aggirano intorno all’isola ecologica. Mesi fa era successo anche in prossimità della scuola Gentili, con le lamentele dei genitori.

A.P.