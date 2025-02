Ricoverato dopo il Daspo urbano scappa dal Noa

Nella notte scorsa è fuggito dal Noa dove era stato ricoverato tra sabato e domenica in condizione psicofisica alterata un 33enne di origini marocchine, sanzionato per ubriachezza molesta dalla Polfer di Pontremoli. Era stato colto dagli agenti mentre si aggirava furtivo intorno ad auto in sosta nel parcheggio. In forte stato di agitazione al momento del controllo, ha adottato un atteggiamento aggressivo tanto da rendere necessario l’intervento di un equipaggio della volante della Questura dotato di taser per bloccarlo (emesso ordine di allontanamento dall’area stazione). Dopo l’intervento del 118, è stato disposto il ricovero in ospedale al Noa per accertamenti. Dopo le prime cure si è dileguato facendo perdere le tracce.