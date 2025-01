Riaperto l’aeroporto di Massa. Gestione provvisoria al comandante Lepore in attesa della gara

Massa Carrara, 18 gennaio 2025 - E’ stato riaperto l’aeroporto di Massa Cinquale. E’ il Comune ad annunciare la notizia a seguito dell’affidamento temporaneo della gestione tecnica al comandante Lorenzo Lepore in attesa che vengano definite le procedure di gara per l’affidamento definitivo. L’amministrazione del sindaco Persiani ha mantenuto l’impegno nel garantire la continuità operativa e la sicurezza dello scalo.

Il comandante Lepore, massese, classe 1963, è il nuovo referente tecnico temporaneo dell’aeroporto comunale. Professionista con una lunga e prestigiosa carriera nel settore dell’aviazione, ha maturato un’ampia esperienza sia nell’ambito militare che civile, operando per importanti compagnie come Alitalia, Ernest Airline e Poste Air Cargo. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto il ruolo di presidente dello scalo di Luni Sarzana, consolidando la sua competenza nella gestione aeroportuale. Dal 2013, inoltre, è esaminatore certificato Enac (Flight Examiner), confermando la sua elevata professionalità e il suo impegno nella formazione e valutazione dei piloti. Presidente dell’Aeroclub Lunense, svolge attività anche in ambito di responsabile della sicurezza e del nucleo antincendio del sedime aeroportuale di Luni Sarzana.

Ricordiamo che lunedì prossimo, 20 gennaio, alle ore 7, si conclude la procedura per la presentazione delle offerte legate alla manifestazioni di interesse. Scade infatti la proroga per il bando di affidamento della concessione dell’aeroporto. Una proroga, l’ennesima, che era stata concessa su richiesta di alcuni operatori economici che avevano manifestato la necessità di disporre di un periodo maggiore per predisporre le proprie proposte e adeguare la documentazione di partecipazione alla gara. Gara che verrà aperta lo stesso giorno di lunedì alle 10.30. L’affidamento, per la durata di 15 anni, ha il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La concessione – ad eccezione dell’elisuperficie, cruciale per il servizio di elisoccorso, che continuerà a essere gestita gratuitamente dall’Asl garantendo un servizio vitale per la comunità – ha come oggetto la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale al fine di garantire l’operatività dell’aeroporto e di assicurare lo svolgimento delle seguenti attività: aviazione generale a uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico, sportivo; scuola di volo, ristorazione, rifornimento di carburante, presidio per il primo intervento di soccorso e antincendio, su indicazioni dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), verifiche periodiche della pista, sfalcio dell’erba, pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti, informazioni di volo e meteo, dove richiesto dall’Enac, officina meccanica e scuola di formazione.

Quella dell’aeroporto di Massa Cinquale è una lunga, complessa e spinosa vicenda. Ricordiamo, per restare nel recente, l’addio turbolento della gestione dell’Aeroclub nel 2023, con abbandono dello scalo a seguito di ingiunzione di sfratto pendente da diversi anni e con l’entrata del Comune di Massa come gestore diretto tramite un professionista esterno, il comandante Jacopo Del Carlo, nel ruolo di commissario.