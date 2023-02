Riaperta il tratto provinciale per Marciaso Gli abitanti aspettavano da oltre 12 anni

"Dopo 12 anni, 1 mese e 15 giorni", come ricordano bene gli abitanti, è stata ufficialmente riaperta il tratto della strada provinciale di Marciaso, interrotta per frana dal bivio con la ex statale 446. Finalmente sono stati rimossi i segnali di divieto di transito ed è stata ripulita da detriti e ramaglie che l’invadevano. Un grande respiro di sollievo da parte degli abitanti ,costretti per anni a fare lunghissimi giri alternativi per recarsi al lavoro e nei centri dotati dei servizi essenziali, e soddisfazione da parte delle realtà ricettive e di ristorazione della zona che, negli anni trascorsi,avevano visto rarefarsi la propria clientela, proveniente soprattutto dalla zona di Carrara. La sindaca Camilla Bianchi ricorda "il contributo anche del Comune di Fosdinovo nella progettazione". Ringrazia l’ex presidente della Provincia Buffoni, il presidente Lorenzetti e tutti i tecnici.

Roberto Oligeri