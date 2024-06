Reway, commessa da 48 milioni. Manutenzione di opere ferroviarie. Interventi sia civili che tecnologici

Maxi commessa per Reway Group, società lunigianese con sede a Licciana Nardi, il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l’unico in Italia ad avere nel core business anche la manutenzione della rete ferroviaria. Si è infatti aggiudicata – da parte della controllata Gema S.p.A., che è tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario – tre nuove commesse in ambito ferroviario.

Il valore complessivo dei contratti, assegnati da RFI a Gema, ammonta a circa 48,4 milioni di euro. La prima commessa riguarda la manutenzione straordinaria – civile e tecnologica – di vari fabbricati ferroviari di RFI localizzati in Lazio e Sardegna. Gema è capofila di un’Ati con una quota del 28%, per un importo di pertinenza di oltre 29 milioni di euro. I lavori, che inizieranno tra l’ultimo trimestre 2024 e i primi mesi del 2025, avranno una durata stimata di circa 4 anni e vedranno coinvolti circa 20 tra operai specializzati e coordinatori di progetto. Gema è inoltre capogruppo, con una quota del 46%, di un’Ati per la progettazione e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di alcune opere civili di RFI che si trovano a Roma. I lavori, del valore di circa 14,7 milioni di euro per Gema, saranno avviati da settembre 2024 e termineranno dopo circa 18 mesi.

La società controllata da Reway Group è inoltre parte, con una quota del 16,6% per un importo di pertinenza di 4,7 milioni di euro, del raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato i lavori per il raddoppio della linea Valle Aurelia – Vigna Clara. L’intervento costituisce la prima fase funzionale (Lotto 1A) del complessivo intervento “Chiusura Anello ferroviario di Roma”, che ha l’obiettivo di potenziare l’offerta commerciale passeggeri nel nodo di Roma e creare un itinerario di gronda alla capitale per il traffico merci, garantendo pertanto maggiore accessibilità al sistema ferroviario.

Con queste nuove commesse acquisite salgono a 132,4 milioni di euro i contratti aggiudicati da Gema sotto la gestione di Reway Group e portano il portafoglio ordini complessivo del gruppo – al lordo della quota fatturata nel secondo trimestre 2024 – a circa 983 milioni di euro. I nuovi lavori si aggiungono ai contratti aggiudicati da Gema nei primi mesi del 2024, riguardanti principalmente quattro nuovi accordi quadro in ambito ferroviario e contratti minori per la manutenzione di opere ferroviarie assegnati da RFI alla società controllata da Reway Group, per un valore complessivo di 84 milioni di euro.