Residenti della ’Tiziano’ gratis in piscina: "Ingresso libero anche per il calcetto"

Gli ospiti della ‘Tiziano’ potranno usufruire della piscina e del campo di calcetto di Quercia gratuitamente, ogni settimana. È appena iniziato un progetto di inclusione, voluto dall’amministrazione comunale aullese e dal gestore di Attiva Sportutility, Alessandro Ribolini, per aprire ancora di più la struttura al territorio. Gli utenti della Struttura residenziale psichiatrica Tiziano di Aulla avranno a disposizione una corsia in vasca grande il mercoledì, dalle 10.30 alle 11.30 e il campo da calcetto il lunedì, dalle 10.30 alle 11.30. "I ragazzi hanno iniziato lunedì scorso - dice Ribolini - erano una decina, sono arrivati con i loro accompagnatori e hanno usufruito del campo di calcetto. Mercoledì invece sono stati in vasca e hanno nuotato, erano incuriositi e contenti dell’iniziativa". Numeri e presenze aumentano.

"Le persone che hanno scaricato l’applicazione - aggiunge - e si sono prenotate almeno una volta, sono circa 1100. I corsi sono tanti, sono aumentati quelli di fitness in acqua per adulti, abbiamo aggiunto delle idro-bike, da 10 sono diventate 15, con cinque posti in più per ogni lezione. A Quercia ci sono anche due campi da calcio a 5 e tennis, in erba sintetica di ultima generazione: per marzo una promozione per tutti coloro che prenoteranno. C’è richiesta di corsi, avremo un centinaio di persone al giorno. E funzionano molto bene anche i corsi di nuoto per i bambini". Soddisfazione dell’amministrazione comunale. "Scommessa riuscita - dice l’assessore Giovanni Schianchi - oltre le aspettative. Il progetto sta andando avanti, obiettivo, con la bella stagione, potenziare anche gli spazi aperti, i campi da tennis e calcetto". "Si conferma un bel ventaglio di attività - aggiunge il sindaco di Aulla Roberto Valettini - un tassello importante è l’utilizzazione della piscina da parte degli ospiti della Tiziano, attesa la peculiarità di quel tipo di utenza. L’amministrazione cerca di ampliare ulteriormente i servizi offerti, anche ricreativi, così da tornare polo attrattivo e multidisciplinare e di valenza comprensoriale". Info su Facebook Piscina Aulla - Attiva Sportutility.